Обстановка в регионе стабильная, но власти решили на всякий случай подготовиться.
Сегодня заместитель губернатора Омской области Алексей Ромахин провел учебно-методические занятия по подготовке населения и уполномоченных служб к действиям на случай возникновения угрозы. Участникам мероприятия показали макет укрытия для населения и макет информационного стенда, посвященного гражданской обороне.
– Актуальность его проведения связана с тем, что жители ряда российских регионов подвергаются обстрелам со стороны ВСУ Украины, и важно отработать механизмы действий при реальной угрозе. Мы видим, каким атакам подвергаются жители Белгородской, Курской, Брянской областей, и наша задача – научить граждан, объяснить им, куда идти, что делать, где укрываться, – отметил Ромахин.
Отдельно замгубернатора акцентировал внимание на том, что обстановка в Омской области стабильная. Занятия провели потому, что «кто предупрежден – тот вооружен».