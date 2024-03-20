После увольнения Михаила Кравца из «Авангарда» пошли слухи о том, что он стал главным тренером «Сибири». Но сам тренер об этом ничего не знает.

После увольнения Михаила Кравца из «Авангарда» пошли слухи о том, что он стал главным тренером «Сибири». Но сам тренер об этом ничего не знает.

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец пока остается без работы, хотя сегодня появилась информация о том, что специалист якобы возглавил новосибирскую «Сибирь».

Но новость, которую некоторые СМИ поспешили распространить, оказалась «уткой». Сам Кравец заявил, что ничего о своем назначении не знает.

– То, что меня уволили из «Авангарда», это точно. Про «Сибирь» ничего не знаю, – приводит слова Кравца Om1.

Накануне Михаил Кравец говорил, что сам не будет искать новую работу, но готов рассматривать предложения.