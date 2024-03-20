Омск-Информ
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·Общество

Именно на столько показатель заболеваемости ОРВИ снизился в регионе за неделю.
За прошлую неделю в регионе показатель заболеваемости ОРВИ составил 53,8 на 10 тыс. населения. Это на 31 % ниже, чем неделей ранее.
- В пейзаже циркулирующих вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии и составляют 65,6 %, в том числе 34,3 % респираторно-синцитиальные вирусы, 12,5 % метапневмовирусы, 6,3 % риновирусы, 6,3 % коронавирусы (сезонные), 3,1 % вирусы парагриппа и 3,1 % аденовирусы, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
При этом вирусы гриппа составили почти 22 % от общего числа выявленных инфекций, а вирусы COVID-19 – 3,4 %. Несмотря на снижение заболеваемости, омичей просят соблюдать правила личной гигиены, избегать мест скопления людей и чаще мыть руки.
·Общество

Именно на столько показатель заболеваемости ОРВИ снизился в регионе за неделю.
За прошлую неделю в регионе показатель заболеваемости ОРВИ составил 53,8 на 10 тыс. населения. Это на 31 % ниже, чем неделей ранее.
- В пейзаже циркулирующих вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии и составляют 65,6 %, в том числе 34,3 % респираторно-синцитиальные вирусы, 12,5 % метапневмовирусы, 6,3 % риновирусы, 6,3 % коронавирусы (сезонные), 3,1 % вирусы парагриппа и 3,1 % аденовирусы, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
При этом вирусы гриппа составили почти 22 % от общего числа выявленных инфекций, а вирусы COVID-19 – 3,4 %. Несмотря на снижение заболеваемости, омичей просят соблюдать правила личной гигиены, избегать мест скопления людей и чаще мыть руки.