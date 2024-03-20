Омск-Информ
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·Общество

Ведомство уже организовало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность».
Следственное управление СКР по Омской области заинтересовалось ситуацией с обрушением потолка в аварийном доме № 53 на улице 1-я Учхозная. Ведомство уже организовало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность».
– Будет дана правовая оценка бездействию ответственных лиц контрольных органов. По результатам проверки будет вынесено решение в порядке ст. 145 УПК РФ, – отметили в СК.
Напомним, происшествие произошло вчера вечером. Потолок обрушился в детской комнате. Предварительной причиной ЧП стала протечка при таяния снега. Сам же дом был признан аварийным в 2018 году.
·Общество

Ведомство уже организовало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность».
Следственное управление СКР по Омской области заинтересовалось ситуацией с обрушением потолка в аварийном доме № 53 на улице 1-я Учхозная. Ведомство уже организовало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность».
– Будет дана правовая оценка бездействию ответственных лиц контрольных органов. По результатам проверки будет вынесено решение в порядке ст. 145 УПК РФ, – отметили в СК.
Напомним, происшествие произошло вчера вечером. Потолок обрушился в детской комнате. Предварительной причиной ЧП стала протечка при таяния снега. Сам же дом был признан аварийным в 2018 году.