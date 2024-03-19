ЧП произошло в доме №53 по улице 1-я Учхозная. Здание признали аварийным еще в 2018 году.

ЧП произошло в доме №53 по улице 1-я Учхозная. Здание признали аварийным еще в 2018 году.

В Омске в одноэтажном семиквартирном доме №53 по улице 1-я Учхозная обрушился потолок. ЧП произошло в детской комнате. Площадь обвала потолка составила около 1 кв. м. В квартире проживала семья из четырех человек. К счастью, никто из них не пострадал.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, дом признали аварийным еще в 2018 году. Само же здание 1952 года постройки. На место происшествия уже выезжал заместитель прокурора Центрального округа Алексей Черемнов. По факту инцидента надзорное ведомство организовало проверку.

Кроме того, сейчас на месте работают специалисты администрации Омска и других компетентных служб. В мэрии города заявили, что причиной обвала стала протечка при таянии снега.

- Предварительная причина произошедшего – протечка при таянии снега. Жителям пострадавшей квартиры будет предложено переселиться в муниципальный маневренный жилой фонд, - добавили в ведомстве.

К ремонту кровли приступят уже завтра, 19 марта.