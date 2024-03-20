Омск-Информ
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·Политика

В мэрию требуются начальник и главные специалисты. Им готовы платить до 59 тыс. рублей.

В мэрии Омска открыли новые вакансии для специалистов и начальников. Госслужащие требуются в департаменты финансов и образования, а также в администрацию Октябрьского округа. Им обещают платить до 59 тыс. рублей.

Так, в администрацию Октябрьского округа требуется начальник контрольно-правового отдела. Руководителю готовы платить от 48 до 59 тыс. рублей. В двух департаментах открыты вакансии для главных специалистов. Их зарплата будет составлять от 35 до 43 тыс. рублей.

От кандидатов требуют высшее образование, опыт госслужбы и знание законов РФ.

·Политика

В мэрию требуются начальник и главные специалисты. Им готовы платить до 59 тыс. рублей.

В мэрии Омска открыли новые вакансии для специалистов и начальников. Госслужащие требуются в департаменты финансов и образования, а также в администрацию Октябрьского округа. Им обещают платить до 59 тыс. рублей.

Так, в администрацию Октябрьского округа требуется начальник контрольно-правового отдела. Руководителю готовы платить от 48 до 59 тыс. рублей. В двух департаментах открыты вакансии для главных специалистов. Их зарплата будет составлять от 35 до 43 тыс. рублей.

От кандидатов требуют высшее образование, опыт госслужбы и знание законов РФ.