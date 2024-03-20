Конкурсный управляющий предприятия-банкрота объявил о проведении торгов. Они состоятся через месяц.
Объявлены торги на имущество ООО «Коммуналсервис», расположенного в Омской области. Предприятие признано банкротом, сообщение о проведении торгов в виде закрытого аукциона опубликовал конкурсный управляющий Максим Гапонов.
Основной лот – крупная дебиторская задолженность компании в размере 23 263 216,91 рубля.
– Это может быть управляющая организация, товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, ресурсоснабжающая организация, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами или вновь выбранная, отобранная или определенная управляющая организация, созданные товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, иная ресурсоснабжающая организация, отобранный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, – так описываются требования к участникам закупки.
Прием заявок от потенциальных участников торгов стартовала в понедельник и продлится до 19 апреля. Сами торги пройдут 23 апреля.