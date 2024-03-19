По словам генменеджера хоккейного клуба Антона Курьянова, последний домашний матч «ястребов» разочаровал руководство. Это не хоккей «Авангарда».
Генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Антон Курьянов назвал причину, из-за которой уволили Михаила Кравца с поста главного тренера. Как сообщает «Чемпионат», руководство разочаровал последний домашний матч «ястребов» с «Локомотивом».
– Результаты и качество игры первых двух домашних матчей с «Локомотивом» разочаровали, особенно 0:7 во второй встрече. Это не хоккей «Авангарда». Мы не имеем права так играть перед своими болельщиками, которые могут принять любой сценарий, если только команда бьется до конца и пытается найти выход из трудной ситуации. К сожалению, этого мы не увидели, – заявил Курьянов.
По словам генменеджера, это решение было непростым. Сейчас руководство будет делать все, чтобы команда снова смогла вернуться в серию.
Отметим, что временно исполнять обязанности главного тренера «Авангарда» будет Сергей Звягин.