Омск-Информ
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·Спорт

По словам генменеджера хоккейного клуба Антона Курьянова, последний домашний матч «ястребов» разочаровал руководство. Это не хоккей «Авангарда».

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Антон Курьянов назвал причину, из-за которой уволили Михаила Кравца с поста главного тренера. Как сообщает «Чемпионат», руководство разочаровал последний домашний матч «ястребов» с «Локомотивом».

– Результаты и качество игры первых двух домашних матчей с «Локомотивом» разочаровали, особенно 0:7 во второй встрече. Это не хоккей «Авангарда». Мы не имеем права так играть перед своими болельщиками, которые могут принять любой сценарий, если только команда бьется до конца и пытается найти выход из трудной ситуации. К сожалению, этого мы не увидели, – заявил Курьянов.

По словам генменеджера, это решение было непростым. Сейчас руководство будет делать все, чтобы команда снова смогла вернуться в серию.

Отметим, что временно исполнять обязанности главного тренера «Авангарда» будет Сергей Звягин.

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·Спорт

По словам генменеджера хоккейного клуба Антона Курьянова, последний домашний матч «ястребов» разочаровал руководство. Это не хоккей «Авангарда».

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Антон Курьянов назвал причину, из-за которой уволили Михаила Кравца с поста главного тренера. Как сообщает «Чемпионат», руководство разочаровал последний домашний матч «ястребов» с «Локомотивом».

– Результаты и качество игры первых двух домашних матчей с «Локомотивом» разочаровали, особенно 0:7 во второй встрече. Это не хоккей «Авангарда». Мы не имеем права так играть перед своими болельщиками, которые могут принять любой сценарий, если только команда бьется до конца и пытается найти выход из трудной ситуации. К сожалению, этого мы не увидели, – заявил Курьянов.

По словам генменеджера, это решение было непростым. Сейчас руководство будет делать все, чтобы команда снова смогла вернуться в серию.

Отметим, что временно исполнять обязанности главного тренера «Авангарда» будет Сергей Звягин.

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