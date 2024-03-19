По словам бывшего наставника «ястребов» Дмитрия Рябыкина, такому решению он удивился. Однако понимать он его отказывается.
Бывший главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался об отставке Михаила Кравца. По словам Рябыкина, такому решению он удивился.
– Удивился такому решению. Я думаю, что в «Авангарде» так хотят встряхнуть игру. Может, какие-то конфликты, но для этого нужно находиться внутри клуба, лично я не понимаю таких вещей. Возможно, омичи таким образом пытаются выйти из ситуации при 0:2 в серии. Такое уже в нашем хоккее стучалось, в том числе в Омске, – заявил бывший наставник «ястребов» «Чемпионату».
Об отставке Кравца стало известно сегодня, 19 марта. Такое решение приняли после разгромного поражения от ярославского «Локомотива» (0:7) во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина. Сейчас временно исполнять обязанности главного тренера «Авангарда» будет Сергей Звягин.