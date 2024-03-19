После того как «Омские Ястребы» забросили 7 голов в ворота «Белых Медведей», начались массовые драки. А «молодежка» «Авангарда» повела в серии со счетом 2:0.

После того как «Омские Ястребы» забросили 7 голов в ворота «Белых Медведей», начались массовые драки. А «молодежка» «Авангарда» повела в серии со счетом 2:0.

Хоккеисты «Омских Ястребов» сыграли в Челябинске два матча четвертьфинальной серии Кубка Харламова против «Белых Медведей». «Молодежки» «Авангарда» и «Трактора» по итогам регулярного чемпионата расположились рядом в турнирной таблице, но в плей-офф пока перевес на стороне омской команды.

Первый матч «Омские Ястребы» выиграли со счетом 3:2. Отличились Егор Родионов, Александр Филатьев и Эдуард Голоднюк.

А сегодня состоялась вторая игра серии. В ней было гораздо больше событий. Уже после первого периода «Омские Ястребы» выигрывали – 3:0. Отличились Глеб Трикозов, Родион Казанцев и Данила Сысоев. После 40 минут игры счет был уже 5:1. В составе «ястребов» шайбами отметились Денис Малов и Николай Захаров. В третьем периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. У омичей она на счету Тимура Кола.

А на последней минуте случилось самое интересное. Сначала в расстановке 5 на 3 седьмую шайбу «Омских Ястребов» забросил Трикозов. А потом хоккеисты «Белых Медведей» полезли в драку. Побоище получилось грандиозным. У челябинцев было удалено пять игроков, у омичей трое. Едва игра продолжилась, как началась новая драка. На этот раз у «Белых Медведей» штрафы получили три хоккеиста, у «Омских Ястребов» – два. Интересно, что на скамейке штрафников хозяев площадки было больше игроков, чем на скамейке запасных.

В итоге «Омские Ястребы» победили со счетом 7:2, а команды за этот матч получили в сумме 254 минуты штрафа. Причем здесь у «Белых Медведей» явный перевес – 160:92.

Теперь «Омские Ястребы» находятся в шаге от полуфинала Кубка Харламова. Третий матч серии, которая продолжается до трех побед, пройдет в Омске 22 марта. Билеты на этот матч есть в продаже.