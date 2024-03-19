Для будущего аттракциона уже расчистили площадку и завезли первые детали. Его открытие планируется до 1 июня.

Для будущего аттракциона уже расчистили площадку и завезли первые детали. Его открытие планируется до 1 июня.

В омском парке «Вокруг света», который находится на «Зеленом острове», начали устанавливать новый аттракцион – американские горки. Для нового развлечения уже расчистили площадку и начали завозить детали. Об этом рассказали в Telegram-канале «Омский путеводитель».

Открыть американские горки и еще 11 новых аттракционов планируют ко дню рождения парка – до 1 июня. Также сделают современную сцену и большой фудкорт.

Напомним, ранее руководитель «ОмскСайдингИнвеста» Хусайн Закриев заявил, что в этом году количество аттракционов в парке вырастет до 30.