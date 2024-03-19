Один из участков трассы Омск – Тюмень, где в субботу произошла страшная авария, не ремонтировали уже несколько лет. Об этом заявили в региональном Минтрансе.

Один из участков трассы Омск – Тюмень, где в субботу произошла страшная авария, не ремонтировали уже несколько лет. Об этом заявили в региональном Минтрансе.

В региональном Минтрансе прокомментировали страшную аварию с 8 погибшими, которая произошла в районе 565-го километра трассы Омск – Тюмень в субботу, 16 марта. В ведомстве отчитались по поводу ремонтных работ на той самой дороге. Оказалось, что трассу ремонтировали, но на месте смертельной аварии никакие работы не велись.

– В 2023 году капитальный ремонт выполнен на участке федеральной автодороги Р-402 с 589-го по 598-й км. В 2021 году выполнены работы с 579-го по 589-й км, протяженность 4-полосных участков Р-402 в регионе увеличена на 20 км за три года. Продолжаем работы проектирования последующих участков дороги, – рассказали представители ведомства в паблике «Аварийный Омск».

Отметим, что трасса Омск – Тюмень всегда была проблемной. Здесь происходило множество ДТП с летальным исходом. Уже несколько лет идут обсуждения о ее расширении.

В жуткой аварии погибли восемь человек. Среди них 32-летняя омская журналистка Анна Никитенко, 9-летняя девочка и ее 15-летний брат, которые ехали в гости к бабушке и дедушке, а также две молодые девушки.