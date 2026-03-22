·Общество

Трассу Омск – Тюмень может затопить уже в первой декаде апреля

На отдельных участках автодороги организовано круглосуточное наблюдение.
трасса Омск-Тюмень

Автодорогу Омск – Тюмень власти соседнего региона начали готовить к паводку. Самое пристальное внимание уделят участку у поселка Абатское на реке Ишим.

– Для обеспечения бесперебойного проезда на участке км 353 – км 362 автомобильной дороги Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск при необходимости будет организовано устройство защитных сооружений по опыту пропуска паводка 2025 года, – пишет сайт URA.RU со ссылкой на ФКУ «Уралуправтодор».

Вскрытие рек в регионе ожидается в первой-второй декадах апреля. В случае подъема воды могут потребоваться дополнительные меры для сохранения проезда. Спецкомиссия проведет внеочередные осмотры мостовых переходов и водопропускных труб, чтобы заранее выявить участки, где возможно подтопление. Спецбригада будет вести круглосуточный контроль на потенциально проблемных отрезках федеральных дорог.

1416
