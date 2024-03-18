Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Девушка вместе с подругой отправилась к жениху, который только вернулся с вахты. В конце месяца они планировали сыграть свадьбу.
16 марта на трассе Тюмень – Омск произошло страшное ДТП. В столкновении двух большегрузов и микроавтобуса погибло восемь человек, среди которых были и дети.
Как стало известно РИА «Омск-информ», у одной из погибших девушек скоро должна была быть свадьба. Торжество планировалось провести в конце текущего месяца. 22-летняя омичка отправилась вместе с подругой в Тюкалинск к своему жениху, который только приехал с вахты.
Ранее стало известно, что погибшие в ДТП дети ехали из Омска на юбилей к своей бабушке.
2691
·Происшествия

Девушка вместе с подругой отправилась к жениху, который только вернулся с вахты. В конце месяца они планировали сыграть свадьбу.
16 марта на трассе Тюмень – Омск произошло страшное ДТП. В столкновении двух большегрузов и микроавтобуса погибло восемь человек, среди которых были и дети.
Как стало известно РИА «Омск-информ», у одной из погибших девушек скоро должна была быть свадьба. Торжество планировалось провести в конце текущего месяца. 22-летняя омичка отправилась вместе с подругой в Тюкалинск к своему жениху, который только приехал с вахты.
Ранее стало известно, что погибшие в ДТП дети ехали из Омска на юбилей к своей бабушке.
2691