На двух соседних территориях сохраняется угроза паводка.

Омичи с тревогой следят за сводками из Тюменской области, там уровень воды в реке Ишим поднялся еще на полметра – это произошло в районе 358-го километра федеральной трассы Тюмень – Омск.

– Уровень воды поднялся на 51 сантиметр – до 897 сантиметров, – сообщает портал Nashgorod.ru.

По данным тюменского ЦГМС, в селе Викулово рост за сутки составил 35 сантиметров (708 сантиметров).

За последние сутки в районе села Абатского уровень воды в Ишиме поднялся на 16 сантиметров – до 1112 сантиметров. До отметки паводка 2017 года (1148 см) осталось 36 сантиметров, а до исторического паводка 2024 года (1236 см) – более метра.