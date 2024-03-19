«Газпром межрегионгаз Омск» принял в эксплуатацию 239 систем телеметрии у потребителей газа региона.

«Газпром межрегионгаз Омск» принял в эксплуатацию 239 систем телеметрии у потребителей газа региона.

Для цифровизации поставок газа метрологи компании «Газпром межрегионгаз Омск» в 2023 году приняли в эксплуатацию 239 систем телеметрии на узлах измерения расхода газа различных потребителей в Омске и 23 районах области.

Системы телеметрии имеют ряд неоспоримых преимуществ. Они передают показания расхода газа с приборов учета на сервер поставщика по беспроводным каналам связи в режиме реального времени, хранят архивные данные, а также сигнализируют о нештатных ситуациях на узлах измерений. Это позволяет поставщику получать информацию о достоверном расходе газа, сводить его баланс, чтобы выявить возможные потери и прогнозировать газопотребление для бесперебойных поставок, в том числе в период пиковых нагрузок.

– Деятельность по цифровизации поставок газа мы продолжаем. За два первых месяца этого года наши специалисты приняли в работу 44 объекта с системой телеметрии, – говорит начальник отдела по метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Бабешин.

По словам Сергея Бабешина, новые системы установлены в Омске, а также в Таврическом, Калачинском и Любинском районах.