Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

На торги заявилась только одна компания, и цену снизить не удалось.
В прошлую пятницу в Омске определили поставщика нового аттракциона в муниципальный парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. Конкурс выиграла единственная подавшая заявку компания «Аттракцион Комплект» из Москвы.
Начальная цена составляла 23 млн рублей. Во время торгов она не снизилась. Победитель аукциона должен поставить карусель в парк в течение 90 календарных дней со дня заключения договора.
Напомним, о закупке нового экстремального аттракциона (вращающаяся платформа с кабинками, рассчитанными на 40 человек) стало известно в феврале. Развлечение будет доступно для омичей старше 7 лет. Скорость движения – не менее 12 об./мин.
·Экономика/Бизнес

На торги заявилась только одна компания, и цену снизить не удалось.
В прошлую пятницу в Омске определили поставщика нового аттракциона в муниципальный парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. Конкурс выиграла единственная подавшая заявку компания «Аттракцион Комплект» из Москвы.
Начальная цена составляла 23 млн рублей. Во время торгов она не снизилась. Победитель аукциона должен поставить карусель в парк в течение 90 календарных дней со дня заключения договора.
Напомним, о закупке нового экстремального аттракциона (вращающаяся платформа с кабинками, рассчитанными на 40 человек) стало известно в феврале. Развлечение будет доступно для омичей старше 7 лет. Скорость движения – не менее 12 об./мин.