Омичи пропустили по голу в каждом из таймов, при этом в ворота гостей не забили ни одного.

Омичи пропустили по голу в каждом из таймов, при этом в ворота гостей не забили ни одного.

Перед тем, как «Авангард» мучился в игре с «Локомотивом», футболисты «Иртыша» принимали ульяновскую «Волгу», которая закрепилась в тройке лидеров зоны «Серебро». Время матча специально перенесли на 17:00, чтобы омские болельщики могли проследить не только за футболом, но и за хоккеем.

К сожалению, уже во второй игре подряд омским футболистам своих поклонников порадовать не удалось. На 13-й минуте, после ввода вратарем гостей мяча в игру, форвард «Волги» Евгений Воронин обокрал защитника «Иртыша» Кирилла Сараева и, уйдя на рандеву с вратарем Дмитрием Араповым, открыл счет. Усугубило ситуацию в концовке первого тайма и удаление полузащитника омичей Дениса Чушъялова, получившего вторую желтую карточку. Второй гол в воротах «Иртыша» оказался, когда шла 75-я минута. Защитник Булат Садыков неудачно попытался вынести мяч головой из штрафной и скинул его прямо на форварда гостей Джамала Дибиргаджиева. Тот не промахнулся. В итоге «Иртыш» проиграл со счетом 0:2.

– Допустили две грубые ошибки в обороне, когда соперник реализовывал свои шансы. И, конечно, одну из ключевых ролей сыграло в первом тайме удаление Чушъялова. Но не могу сказать, что мы бросили играть. Во втором тайме создали около трех-четырех моментов. Поэтому в таких играх, даже если есть удаления, нужно быть аккуратным и играть до конца. Ошиблись раз, ошиблись другой – получили необязательный гол. Такие игры бывают. Не нужно искать виновных, нужно просто идти дальше, – прокомментировал итог встречи главный тренер «Иртыша Валерий Петраков.

Следующий матч омская команда проведет в гостях против брянского «Динамо».