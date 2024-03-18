Житель Знаменского района Иван Катков отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности страны и народа. С ним прощались у памятника воинам, погибшим в Великую Отечественную.

Житель Знаменского района Иван Катков отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности страны и народа. С ним прощались у памятника воинам, погибшим в Великую Отечественную.

Сегодня, 18 марта, в райцентре Знаменское простились с местным жителем Иваном Катковым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Траурный митинг прошел у мемориала воинам, погибшим в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.

Как сообщил глава района Сергей Максимов, при исполнении воинского долга Иван Катков проявил мужество и героизм.

– Иван – настоящий патриот. Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа, – написал Максимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Обстоятельства и дата гибели бойца не приводятся. Известно, что Иван Катков был уроженцем деревни Бакшеево Усть-Ишимского района.