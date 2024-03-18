Пока было заключено только два контракта. Подрядчики займутся благоустройством сквера братьев Сазоновых и научной площадки в парке 30-летия ВЛКСМ.

Пока было заключено только два контракта. Подрядчики займутся благоустройством сквера братьев Сазоновых и научной площадки в парке 30-летия ВЛКСМ.

В мэрии Омска подписали контракты с двумя подрядчиками. Они займутся благоустройством территорий. Так, ООО «Градстрой» будет заниматься преображением аллеи Александра и Владимира Сазоновых. За работы готовы заплатить 30 млн рублей. ООО «Фаворит» установит детскую научную площадку в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Сумма контракта составила 11,6 млн рублей.

Работы на двух объектах планируют начать уже через месяц. Сейчас подрядчики закупают строительные материалы.

Отметим, что в городе продолжается голосование за территории благоустройства 2025 года. Свой голос омичи могут отдать на сайте.