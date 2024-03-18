Интеллектуальные соревнования по технологической стратегии в сфере сельского хозяйства Agro Cup стартуют в апреле. Регистрация уже ведется.

Интеллектуальные соревнования по технологической стратегии в сфере сельского хозяйства Agro Cup стартуют в апреле. Регистрация уже ведется.

В апреле этого года в России стартует национальный чемпионат по технологической стратегии «Профессионалы будущего» в сфере сельского хозяйства – Agro Cup. Это уникальное соревнование, предоставляющее возможность выявить и поддержать талантливых студентов. Отборочный этап чемпионата состоится 4–5 апреля в Омском аграрном университете.

Agro Cup является самым масштабным образовательным соревнованием для студентов в России. Мероприятие поддерживается федеральными министерствами просвещения, науки и высшего образования, промышленности и торговли, а также федеральным агентством Росмолодежь. Кроме того, в нем принимают участие ведущие компании отрасли, что придает ему особую значимость.

Основная идея чемпионата заключается в создании сетевой платформы, объединяющей молодежь, образование, бизнес, государственные органы и институты развития. Формат интеллектуального соревнования позволяет выявить и поддержать талантливых студентов, а также способствует развитию их коммуникационных навыков.

Сотрудничество с профессиональным сообществом является ключевым элементом чемпионата, поскольку оно способствует повышению уровня адаптации и мотивации молодежи к профессиональной деятельности. Кроме того, стратегическое планирование развития реальных технологических объектов обогащает практическое применение теоретических знаний и опыт принятия управленческих решений участниками.

Agro Cup предоставляет уникальную возможность студентам продемонстрировать свои знания и навыки в области сельского хозяйства, а также установить ценные связи с представителями бизнеса и государственных органов. Это соревнование стимулирует развитие инноваций и технологий в сельском хозяйстве, а также способствует формированию нового поколения профессионалов в этой области.

Участие в национальном чемпионате по технологической стратегии «Профессионалы будущего» в сфере сельского хозяйства Agro Cup может стать важным шагом для студентов, стремящихся к успеху в сельскохозяйственной отрасли. Это отличная возможность для молодых людей проявить свой потенциал и получить признание в своей области.

Отборочный этап чемпионата Agro Cup будет проводиться в Институте ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАУ. Пройти регистрацию на отборочный этап чемпионата можно до 21 марта на сайте profuture.space:

- для обучающихся по направлению подготовки «Ветеринария»: https://profuture.space/events/event/?ID=5319;

- для обучающихся по направлению подготовки «Зоотехния»: https://profuture.space/events/event/?ID=5320.