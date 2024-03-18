Его голос неизменно слышали гости Сибирского международного марафона, «Королевы спорта», «Праздника Севера» и других спортивных мероприятий.

Его голос неизменно слышали гости Сибирского международного марафона, «Королевы спорта», «Праздника Севера» и других спортивных мероприятий.

Сегодня стало известно о смерти известного омского журналиста и диктора спортивных мероприятий Александра Мулика. В прошлом легкоатлет и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, он много лет был спортивным корреспондентом газеты «Омская правда» и радио «Европа плюс». А поставленный голос Александра Леонтьевича долгие годы слышали гости и участники Сибирского международного марафона, областных «Королевы спорта» и «Праздника Севера», футбольных матчей «Иртыша».

В юности Александр был увлечен спортивной ходьбой. Благодаря своему тренеру Геннадию Солодову, участнику двух Олимпиад – 1960 года в Риме и 1964 года в Токио, Мулик входил в десятку лучших спортивных ходоков СССР.

Завершив спортивную карьеру, он сам стал тренером и воспитал немало атлетов. Будучи арбитром международной категории, выступал судьей на многих международных стартах.

Затем в жизнь Александра Мулика пришла журналистика.

– Его журналистская работа в «прямом эфире» привлекала внимание многих опытных коллег, ведь он обладал не только магическим и завораживающим голосом, но и острым умом, юмором и высокой эрудицией, подкрепленной энциклопедическими знаниями омского, отечественного спорта и своей любимой легкой атлетики, – рассказывает об Александре Мулике пресс-служба областного Минспорта.

Прощание с Александром Муликом пройдет 20 марта по адресу: ул. Партизанская, 20. Время будет сообщено дополнительно.

Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родными и близким Александра Леонтьевича.