Омичи безоговорочно поддержали Владимира Путина. Но он набрал чуть меньший процент, чем в целом по стране.

Омичи безоговорочно поддержали Владимира Путина. Но он набрал чуть меньший процент, чем в целом по стране.

Стали известны данные об итогах голосования на выборах президента в Омской области. Они примерно совпадают с цифрами по стране.

Всего в Омской области проголосовало более 1 млн 4 тыс. избирателей. За Владимира Путина свои голоса отдали более 831 тыс. жителей региона, что составляет 82,74 % от всего числа избирателей. Николай Харитонов набрал 5,73 %, Владислав Даванков – 5,68 %. Аутсайдером, как и в целом по России, стал Леонид Слуцкий, который в Омской области набрал 3,33 % голосов.

Интересно, что в Омской области насчитали более 25 тыс. недействительных бюллетеней, сообщили в ЦИК.

Если говорить о цифрах по России, то на данный момент подсчитано 88,8 % бюллетеней. Владимир Путин набирает 87,21 % голосов. Николай Харитонов – 4,27 %, Владислав Даванков – 3,95 % и Леонид Слуцкий – 3,16 %.