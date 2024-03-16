Главный тренер «Авангарда» не собирается гнобить своего защитника Богдана Киселевича за роковую ошибку, которая привела к решающему голу «Локомотива».

Главный тренер «Авангарда» не собирается гнобить своего защитника Богдана Киселевича за роковую ошибку, которая привела к решающему голу «Локомотива».

После поражения в первом матче серии с ярославским «Локомотивом» главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец нашел слова, чтобы объяснить то, что произошло.

– Очень обидное и неприятное поражение, потому что команда на протяжении 90 минут боролась, билась, сопротивлялась. На ровном месте такой гол пропустили. Это вдвойне обидно. Было большинство, которое нужно реализовывать. Необоснованные удаления во втором периоде сбивали темп. Но нельзя опускать руки. Нужно анализировать и готовиться к следующей игре, – сказал Кравец на послематчевой пресс-конференции.

Рассказал главный тренер «Авангарда» и о том, как брал видеопросмотр после гола «Локомотива» в третьем периоде, который впоследствии отменили.

– Когда забили второй гол, наши видеотренеры подсказали, что было касание вратаря в начальной стадии. После того как отменили этот гол, у ребят появилось еще больше желания, поднялся дух, – заявил Михаил Кравец.

Говоря о шайбе «Локомотива» во втором овертайме, наставник «Авангарда» попросил не вешать всех собак на защитника Богдана Киселевича, который фактически стал ее виновником:

– Нужно с пониманием относиться и вспомнить, сколько Киселевич отыграл в меньшинстве и сколько раз он на себя шайбу ловил. Не надо никого гнобить. Нужно в следующей игре исправлять ошибки.

Напомним, что второй матч серии состоится в понедельник, 18 марта.