Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

14-летняя девочка, переходившая дорогу по проезжей части, обратилась за помощью к медикам. Причины аварии станут известны после проверки.

Сегодня, 16 марта,  в 12 часов в полиции Тарского района стало известно о дорожно-транспортном происшествии. Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что 53-летний водитель грузовика, двигаясь по улице Ленина в Таре, наехал на пешехода, переходившего проезжую часть.

В результате 14-летняя девочка обратилась за медицинской помощью.  Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

·Происшествия

14-летняя девочка, переходившая дорогу по проезжей части, обратилась за помощью к медикам. Причины аварии станут известны после проверки.

Сегодня, 16 марта,  в 12 часов в полиции Тарского района стало известно о дорожно-транспортном происшествии. Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что 53-летний водитель грузовика, двигаясь по улице Ленина в Таре, наехал на пешехода, переходившего проезжую часть.

В результате 14-летняя девочка обратилась за медицинской помощью.  Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.