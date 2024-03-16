Омск-Информ
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·Общество

Городские службы выполняют аварийно-восстановительный ремонт дорог на трех участках, используя холодный асфальт. И чистят ливневки. 

Омские дорожные службы используют небольшое потепление для аварийно-восстановительных работ по ремонту дорог. В этом году  активно используется холодный асфальт.

Этот метод  применяли на мосту 60-летия ВЛКСМ, Заозерной, 10 лет Октября.  А сегодня дорожные службы занимаются устранением повреждений дорожного полотна на улицах Кирова и Барабинская. И делают ямочный ремонт на улице Новокирпичной.

Помимо этого, активно прочищаются ливневки и дождеприемные колодцы на улицах Масленникова, Красный Путь, Маяковского, Богдана Хмельницкого, Южная, 1-й Красной звезды.

2404
·Общество

Городские службы выполняют аварийно-восстановительный ремонт дорог на трех участках, используя холодный асфальт. И чистят ливневки. 

Омские дорожные службы используют небольшое потепление для аварийно-восстановительных работ по ремонту дорог. В этом году  активно используется холодный асфальт.

Этот метод  применяли на мосту 60-летия ВЛКСМ, Заозерной, 10 лет Октября.  А сегодня дорожные службы занимаются устранением повреждений дорожного полотна на улицах Кирова и Барабинская. И делают ямочный ремонт на улице Новокирпичной.

Помимо этого, активно прочищаются ливневки и дождеприемные колодцы на улицах Масленникова, Красный Путь, Маяковского, Богдана Хмельницкого, Южная, 1-й Красной звезды.

2404