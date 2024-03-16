Руководитель городского Совета поучаствовал в выборах и отметил, что на избирательные участки приходит много семей с детьми.

Руководитель городского Совета поучаствовал в выборах и отметил, что на избирательные участки приходит много семей с детьми.

Сегодня, 16 марта, по всей стране проходит второй день выборов президента России. Жители Омской области приходят на избирательные участки с самого утра, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов. На один из них, который располагается в омской гимназии № 69, пришел спикер городского Совета Владимир Корбут. Вначале он подошел к столикам, где проголосовавшие могут поучаствовать в акции «Выбирай Россию», а молодые избиратели – еще и получить билет на колесо обозрения.

– Было бы мне меньше 24 лет, обязательно бы взял билетик, но, к сожалению, уже не получится, – отметил Корбут.

Затем спикер горсовета отправился к членам избирательной комиссии, которые встретили его с нескрываемой радостью. Корбут показал свой паспорт, получил бюллетень, талоны на бесплатный проезд и поинтересовался, приходят ли голосовать жильцы его дома. Получив утвердительный ответ, он рассказал, что лично напоминает своим соседям о необходимости участия в выборах.

– Выборы президента – важная составляющая жизни каждого человека. Сейчас мы выбираем президента не на какой-то короткий промежуток времени, а на целый исторический период. Это всем понятно, потому что страна развивается. Три дня продлится голосование – это очень хорошо, потому что удобно. Вчера у меня проголосовала жена вместе с детьми и внуками, а я смотрел, как на моем избирательном округе голосуют граждане. Хочу отметить, что очень высокая явка избирателей, очень многие приходят семьями: мама, папа, бабушка, дедушка и маленькие дети. В Год семьи это очень важно, – заявил спикер.

Руководитель горсовета выразил надежду, что большая часть жителей региона посетят избирательные участки, чтобы исполнить свой гражданский долг.