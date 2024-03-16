Явка в целом по области составила 39 %, это 560 тысяч избирателей. В районах региона эта цифра выше, 47,66 %. В городе ниже – 33,5 %.

Явка в целом по области составила 39 %, это 560 тысяч избирателей. В районах региона эта цифра выше, 47,66 %. В городе ниже – 33,5%.

Председатель избирательной комиссии по Омской области Иван Ходаков огласил итоги первого дня голосования в Омской области. Всего на избирательные участки пришли более 560 тысяч избирателей, это почти 39 %. В районах явка составила 47,66 %, в городе – 33,50 %.

Лидером среди округов города оказался Ленинский, где проголосовали 35,61 % избирателей. В районах зафиксирован максимум в Крутинском (62,16 %) и Оконешниковском (60,91 %) районах. В 15 районах на участки пришли более половины избирателей.

По словам председателя облизбирома, явка достаточно хорошая. Проголосовать можно сегодня до 20 часов. Выборы продлятся и завтра, 17 марта, до 20 часов.