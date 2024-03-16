Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Заслуженный мастер спорта Алексей Кознев высоко оценил связку Рида Буше и Владимира Ткачева. А также глубину состава «ястребов».

Экс-форвард СКА и «Авангарда», заслуженный мастер спорта Алексей Кознев назвал лучшую связку в Континентальной хоккейной лиге. По его словам, таковой являются являются нападающие Рид Буше и Владимир Ткачев.

– Зависимость «Авангарда» от Буше? Не умалял бы заслуг «Лады», это хорошая, мастеровитая команда, которая хорошо показала себя в плей-офф. Связка Буше и Ткачева является лучшей в КХЛ, глубина состава «Авангарда» позволяет команде маневрировать, – заявил Кознев «Чемпионату».

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина омский клуб обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:1 и прошел дальше. В четвертьфинале плей-офф КХЛ «Авангард» сразится с «Локомотивом». Серия стартует сегодня, 16 марта.

1897
·Спорт

Заслуженный мастер спорта Алексей Кознев высоко оценил связку Рида Буше и Владимира Ткачева. А также глубину состава «ястребов».

Экс-форвард СКА и «Авангарда», заслуженный мастер спорта Алексей Кознев назвал лучшую связку в Континентальной хоккейной лиге. По его словам, таковой являются являются нападающие Рид Буше и Владимир Ткачев.

– Зависимость «Авангарда» от Буше? Не умалял бы заслуг «Лады», это хорошая, мастеровитая команда, которая хорошо показала себя в плей-офф. Связка Буше и Ткачева является лучшей в КХЛ, глубина состава «Авангарда» позволяет команде маневрировать, – заявил Кознев «Чемпионату».

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина омский клуб обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:1 и прошел дальше. В четвертьфинале плей-офф КХЛ «Авангард» сразится с «Локомотивом». Серия стартует сегодня, 16 марта.

1897