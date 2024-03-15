Лидия и Иван Прохоровы заключили свой брак в Советском загсе и сразу решили поучаствовать в выборах президента.

Лидия и Иван Прохоровы заключили свой брак в Советском ЗАГСе и сразу решили поучаствовать в выборах президента.

В Омске на избирательный участок пришли молодожены. Лидия и Иван Прохоровы заключили свой брак в Советском загсе и сразу решили поучаствовать в выборах президента.

– Каждый гражданин должен участвовать в выборах. Наша страна, наш выбор. Все зависит от нас. Несмотря на важное в нашей жизни событие, мы не могли пропустить выборы и пришли голосовать. Мы голосуем сегодня за нынешние преобразования, хотим, чтобы наша страна в дальнейшем развивалась и шла тем же курсом, которым мы идем. А также мы за стабильность, которая важна для всех семей. А если и будут перемены, то только к лучшему, – отметили молодожены.

Новоиспеченный муж Иван Прохоров рассказал, что он родом из Омска, но уже больше 20 лет живет на Дальнем Востоке, а его супруга проживает в Северо-Курильске. Однако друзья мужчины и его родственники живут в Омске, поэтому молодожены и решили отпраздновать свою свадьбу здесь.