Но голосовать на них, возможно, не будут. Большая часть избирательных участков в Омске будет расположена в школах.

Но голосовать на них, возможно, не будут. Большая часть избирательных участков в Омске будет расположена в школах.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о подготовке к предстоящим выборам президента, которые пройдут по всей стране с 15 по 17 марта. Большая часть избирательных участков (181 объект) будет расположена в школах.

– Обсудили с коллегами меры безопасности, которые будут предприняты в период выборов на всех объектах, вовлеченных в процесс, – отметил мэр.

Кроме того, в Омске подготовили резервные пункты голосования, которые находятся в автобусах. В каждом округе будет находиться по два мобильных участка. Однако, по словам Шелеста, подобный резерв ни разу не применялся за всю историю выборов.

На участках организуют дежурство полицейских, дружинников и сотрудников МЧС. Металлодетекторы, пожарные сигнализации и технические системы обеспечения безопасности зданий уже прошли проверку.