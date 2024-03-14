Омск-Информ
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·Общество

Мэр Сергей Шелест решил проверить готовность избирательных участков. Всего их 461.

Завтра, 15 марта, в Омске откроется 461 избирательный участок. Большая часть из них находится на базе городских школ. Готовность их работы решил проверить мэр Сергей Шелест.

– Заехал в несколько учреждений – убедиться, что все в порядке и готово к трехдневному процессу выборов главы государства. Считаю, с задачей справились. В УИКах идут последние приготовления, в наличии вся печатная продукция, подготовлены места для традиционной торговли, подходы и подъезды к школам постарались максимально почистить и обработать песком, – отметил Шелест.

Все избирательные участки откроются в 8:00.

·Общество

Мэр Сергей Шелест решил проверить готовность избирательных участков. Всего их 461.

Завтра, 15 марта, в Омске откроется 461 избирательный участок. Большая часть из них находится на базе городских школ. Готовность их работы решил проверить мэр Сергей Шелест.

– Заехал в несколько учреждений – убедиться, что все в порядке и готово к трехдневному процессу выборов главы государства. Считаю, с задачей справились. В УИКах идут последние приготовления, в наличии вся печатная продукция, подготовлены места для традиционной торговли, подходы и подъезды к школам постарались максимально почистить и обработать песком, – отметил Шелест.

Все избирательные участки откроются в 8:00.