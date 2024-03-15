В последнее время сильно расширился диапазон «привозных» артистов и концертных площадок. Гастроли даже не удается вставить в расписание.

В Омске в последнее время сильно расширился диапазон «привозных» артистов и концертных площадок. Гастроли некоторых российских звезд даже не удается вставить в расписание.

Омские афиши пестрят обилием концертов на любой вкус и кошелек. Хочешь что-то бюджетное, из местных знаменитостей – пожалуйста. Если позволяют средства – можно послушать вживую топовых исполнителей. Обозреватель РИА «Омск-информ» проанализировал спрос на выступления «привозных» знаменитостей и выявил сразу несколько любопытных тенденций.

Аншлаги на «Сибирских морозах»

Так, на выступление Владимира Кузьмина (6+) в Концертном зале 17 апреля осталось всего три билета на самые дорогие места стоимостью 6 тыс. рублей. Попасть на концерт автора нетленки «Сибирские морозы» можно было от 2400 рублей, но самые дешевые места уже давно раскуплены. Вместимость зала составляет 1075 человек, так что на концерте будет полноценный аншлаг.

Фанаты баяниста Валерия Семина (6+), известного композицией «Ах, мамочка, на саночках», тоже разобрали большинство билетов на его выступление в Музыкальном театре 25 марта. Осталось всего несколько мест на задних рядах партера стоимостью 3,4–3,6 тыс. рублей.

Билеты на концерт Игоря Николаева (6+) в Омской филармонии 10 апреля пока есть, купить их можно от 2,1 до 5,8 тыс. рублей. На выбор – и партер, и балкон. А вот на презентацию нового альбома группы «25/17» (16+) 24 марта в «Ангаре» свободны только места на танцполе за 2,5 тыс. рублей на одного человека и за 4,8 тыс. рублей – на двоих. Посидеть за столиком не получится – билеты разлетелись как горячие пирожки.

Топовый исполнитель Баста (16+), скорее всего, соберет «G-Drive Арену» 22 апреля. Билеты пока имеются в продаже, но самых бюджетных, за 1,5 тыс. рублей, крайне мало – в секторах 202 и 212, во втором ярусе. Неожиданно разошлись наиболее дорогие билеты, за 7–8 тыс. рублей в 105 и 106 секторах.

На перенесенный на 14 сентября из-за болезни артистки Zivert (12+) концерт на той же «G-Drive Арене» продается, конечно, не так активно, но времени до него еще полгода. Выкуплены билеты в нижние 105-й и 112-й ярусы за 5 тыс. рублей. И в верхний сектор 205, где цены на билеты колеблются в диапазоне от 1,8 до 2,2 тыс. рублей. В целом же стоимость составляет 1,8–6 тыс. рублей.

Зрители пока не очень стремятся попасть на Супердискотеку 90-х (12+) в СК «Красная звезда» 19 апреля. Здесь выступят участники групп «Мальчишник», «Кар-Мэн», «Отпетые мальчишники» и ряд других исполнителей. Билетов от 1,6 до 3,4 тыс. рублей достаточно.

Также немало мест на выступление популярного певца Jony (12+). Концерт пройдет 12 мая на «G-Drive Арене», цены колеблются от 2,2 до 12, 5 тыс. рублей. Места в 106-м секторе за 5 тыс. рублей все раскуплены, в 112-м секторе с такой же стоимостью 75 свободных мест.

Неплохо продается группа «Сурганова и оркестр» (16+). Билеты на выступление в Концертном зале 24 марта продаются от 2 до 4,5 тыс. рублей. Меньше всего мест осталось на балконах, а также в средних рядах партера. Купить место около сцены гораздо проще.

Артистов и площадок все больше

По-прежнему востребованы и антрепризы со столичными знаменитостями. Правда, билеты на них разбирают не столь оперативно, как на выступления музыкантов «первого эшелона». Например, на антрепризу «Двое на качелях» (12+) с Татьяной Арнтгольц и Григорием Антипенко (состоится 2 апреля в Музыкальном театре) мест еще достаточно. Цены на билеты колеблются от 1,3 тыс. до 3,8 тыс. рублей.

В последнее время расширяется число концертных площадок и необычных исполнителей, у которых, безусловно, есть своя аудитория. Так, послушать инди от Green Apelsin (12+) в крафт-фолк-рок баре «Викинг» 29 марта можно и за 1,5 тыс. рублей на танцполе, и за 10 тысяч – как вип-гостю.

30 апреля на площадке концерт-холла РЦСО выступает «Оркестр Gagmo». На концерт под названием «Саундтреки Эйнауди» (6+) сегодня доступно свыше 250 билетов, стоят они от 1,3 до 3,5 тыс. рублей.

Как показывают продажи, омичам нравится самая разная музыка и артисты. На «раскрученных» исполнителей билеты не залеживаются, и складывается ощущение, что звезды теперь выступают круглогодично.

Дефицит свободных дат для концертов

Это подтверждает известный организатор концертов Роман Семенов. Он выделил несколько трендов, наметившихся в последнее время.

– Всегда есть артисты, имеющие фанатскую базу, на них спрос существует в любое время. Есть музыканты, востребованность которых в Омске колеблется. Освободившиеся ниши не пустуют, на вакантное место пришли звезды, которых какое-то время не было видно. На спектакли с известными актерами публика тоже ходит. Этот рынок продолжит развиваться, – говорит Роман Семенов.

Организатор отмечает острый дефицит свободных дат для проведения выступлений.

– На концертных площадках очень мало свободных дат. Например, на весну должен был встать тур Стаса Пьехи (6+). Но мы не смогли выстроить логистику и перенесли выступление. Это показатель, что в нашей индустрии все хорошо, – отметил эксперт.

Кроме того, на этом рынке исчезло понятие «не сезон». Звезды теперь заглядывают в Омск круглогодично.

– Раньше организаторы работали до середины мая, возобновляя работу осенью. Еще отдыхали в январе. Теперь все забито. Скоро понятие сезонности вообще исчезнет. Потому что рынок развивается, появляются новые ниши, которые тут же забиваются, конкуренция усиливается, – отмечает тенденцию Роман Семенов.

Рок-звезд заменили на ретро

Рок-исполнители, занявшие непатриотичную позицию по отношению к спецоперации, успешно замещаются исполнителямии из 1980–90-х годов.

– Некоторые рокеры оказались предателями Родины. Но зато мы с аншлагом провели концерты Александра Малинина (6+), ансамбля «Цветы»(12+) и Александра Михайлова (12+). Выступления ретро-коллективов всегда собирают полные залы. Это бессмертная тема: ты продаешь не музыку, а воспоминания и ностальгию, – пояснил организатор концертов.

Также сегодня наблюдается всплеск востребованности патриотических концертов.

– Сейчас волна популярности патриотических звезд. Концерт Олега Газманова (12+) мы провели при полном аншлаге. Вика Цыганова (0+) стала больше гастролировать и тоже собрала зал. Есть запрос публики на сплочение, поиск национальной идеи в сегодняшней непростой ситуации, – резюмировал Роман Семенов.

В целом организаторы концертов неплохо себя ощущают в Омске. На каждого исполнителя сейчас есть своя публика. Диапазон концертных площадок все больше, еще немного, и в городе станет не хватать мест для выступления.