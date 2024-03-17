Директор фабрики по производству электрических мотоциклов «Марс» Петр Мельников рассказал о недавнем пожаре на 15 млн рублей и ближайших планах компании.

Директор фабрики по производству электрических мотоциклов «Марс» Петр Мельников рассказал о недавнем пожаре на 15 млн рублей и ближайших планах компании.

Развернутое в 2021 году мелкосерийное производство легких мотоциклов на электротяге за короткое время стало самым известным омским стартапом. В прессе электроскутеры под брендом «Марс» называли иногда двухколесным конкурентом Tesla, и знали о них далеко за пределами Омска. Как рассказывал директор ООО «Марс Байк» Петр Мельников, из ста проданных байков только один оставался в городе, а все остальные уходили в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, за рубеж.

Все шло хорошо, но в марте неожиданно пришла новость о том, что производственная площадка по сборке электробайков сгорела. Сможет ли компания пережить это ЧП, обозревателю РИА «Омск-информ» рассказал Петр Мельников.

– Петр, расскажите, что произошло и как.

– У нас случился пожар. Произошло это поздним вечером 8 марта. После поступившего мне звонка примерно в 23:30 я уже был у здания, в котором мы арендовали помещение под магазин (улица Омская, 22). Там стояли пожарные, которые к этому времени огонь затушили и выносили на улицу вещи, детали мотоциклов и оборудование, чтобы не допустить повторного возгорания. Помещение было по колено в воде, обгоревшие окна и двери выбиты. В общем, печальное зрелище.

Точную причину возгорания эксперты еще устанавливают, но, по предварительной версии, это было либо короткое замыкание электропроводки, либо возгорание аккумулятора. Мы накануне как раз получили из Москвы новую партию аккумуляторов. Просто так они, конечно, не горят, но, возможно, один из аккумуляторов оказался бракованным, а может, в процессе транспортировки была повреждена коробка и произошло механическое воздействие на батарею. Сейчас это трудно установить, ведь почти все аккумуляторы уничтожены огнем.

– Вообще много сгорело, во сколько вы оцениваете нанесенный ущерб?

– Комплектующих у нас было примерно на 100 мотоциклов, это если считать в штуках. В денежном выражении это примерно 15 млн рублей. Плюс стоимость ремонта помещения, плюс возмещение убытков соседям, которых немного подтопило. Для нашей небольшой компании – а это всего-то четыре человека, сумма просто гигантская. Но мы решили не сдаваться. Ни о каком банкротстве речь не идет, собираемся в ближайшей перспективе восстановить производство и дальше развивать бизнес.

– Да уж, вы точно не выглядите человеком, впавшим в депрессию. На чем строится ваш оптимизм?

– Прежде всего на поддержке окружающих. Я очень благодарен свой супруге Алене, которая хоть и на внештатной основе, но очень эффективно возглавила направление антикризисных коммуникаций, задействовав различные интернет-ресурсы. Признателен своим компаньонам, которые ни на минуту не усомнились в целесообразности нашей дальнейшей работы. Но особенно меня удивляет и одновременно мотивирует поддержка людей, о которых я раньше даже не знал. Они когда-то читали о наших электромотоциклах и велосипедах в интернете, а теперь, услышав о беде, решили нам бескорыстно помочь. Люди скидывают различные суммы на карту – от 100 до 10 тыс. рублей, также помогают непосредственным действием. После пожара нам очень быстро подыскали свободное производственное помещение, в котором можно развернуть сборку байков. Также бесплатно предоставили грузовую машину для переезда. Целая команда добровольцев отработала с нами весь день, разбирая на пожарище прокопченный хлам и собирая все уцелевшее. Причем ребята сказали, что в случае необходимости готовы и дальше помогать. Один из производителей пластиковых окон сообщил, что для ремонта пострадавшего от огня магазина отдаст нам окна по себестоимости, а это чуть ли ни вдвое дешевле рыночной цены.

– В одном из своих предыдущих интервью вы заявляли, что практически перестали ориентироваться на омскую аудиторию. Мол, спрос здесь не тот, и менталитет у омичей такой, что они предпочтут купить китайский байк за условные 50 тысяч рублей, а не омский за 45. А теперь получается, что помогают вам в основном омичи. Это как-то изменило ваше мнение о городе?

– На самом деле мнение об Омске и его жителях и раньше было хорошим – ведь не случайно мы не хотели покидать город, а теперь мнение стало еще лучше. К слову, ситуация со спросом на электробайки со времени упомянутого интервью изменилась. Мы нащупали новые ниши для реализации своей продукции в Омске.

Но значительная часть «Марсов» по-прежнему будет отправляться к заказчикам из других регионов. Страна у нас большая, и инновационная продукция нужна везде. Иногородним заказчикам мы также признательны за лояльность к марке. Большинство из них с пониманием отнеслись к нашим проблемам и согласились повременить с получением с предоплаченного заказа. Более того – часть клиентов даже перевели дополнительные деньги на поддержку проекта.

– Теперь вы просто обязаны оправдать оказанное доверие.

– Мы будем в любом случае строить мотоциклы и обязательно отработаем все полученные заказы. Придется, конечно, сдвинуться по срокам. Чисто технически наш план выхода из кризиса разбит на четыре этапа:

Максимально открытое общение с клиентами и просьба к ним повременить с заказами, не отзывая предоплату;

Восстановление оснастки для сборки байков и быстрое возобновление производства;

Пополнение резерва комплектующих, часть из которых импортные;

Поиск оптимальных вариантов привлечения дополнительных финансов.

Первый пункт, можно сказать, уже выполнен, и клиентская база в основном сохранена. Что касается второго пункта – новое производственное помещение нас более чем устраивает. На днях установим здесь столы, стеллажи, завезем необходимый инструмент.

Практически параллельно с оснасткой приедет партия из нескольких десятков новых мотоциклетных рам. Нам повезло, что из-за трехдневных каникул по случаю 8 Марта рамы – они, кстати, изготавливаются в Омске – задержались в цехе покраски. Этот цех, так же как и трубогибочный станок, находится совсем не там, где была сборочная площадка, от огня он не пострадал, и рамы, соответственно, тоже. Как оказалось, уцелели и комплектующие, которые хоть и были на сборочной площадке, но находились еще нераскованными. Внутри транспортировочных коробок они даже не закоптились. И уж совсем удивительным образом в огне уцелел мой личный байк. Конечно, придется поменять на нем оптику и дисплей, но в целом он и сейчас исправен.

То, что сгорело или безнадежно намокло, будем возмещать за счет новых закупок. Уже разместили заявки на аккумуляторы и передние вилки, решая таким образом третью задачу нашего антикризисного плана.

А вот к четвертому пункту только подступаемся. Честно говоря, возобновление финансовых оборотных средств – это самая сложная задача. Будем ее решать либо продажей доли компании, либо поиском инвестора, либо займом. Теоретически можно обратиться в региональные структуры поддержки бизнеса и взять кредит по льготной ставке, но это требует относительно длительного согласования. Нас же поджимает время – заказчикам надо отправить скутеры, пусть с небольшой задержкой, но точно к началу весенне-летнего сезона. Такой уж это вид транспорта.

– И когда мы сможем увидеть свежесобранные «Марсы»?

– Со сборкой всех заказанных байков мы, без сомнения, справимся. К настоящему времени конструкция мотоциклов доведена до такого совершенства, что они собираются проще, чем конструктор «Лего». Вчетвером – а в нашей небольшой компании все многостаночники – мы легко собирали 5-6 байков в день. До пожара «Марс Байк» выпускал порядка 400 единиц техники в год, а с наймом двух дополнительных сотрудников мы легко сможем довести этот показатель до 1 тыс. мотоциклов.

По поводу случившегося ЧП надо не рефлексировать, а делать из него выводы. И первый напрашивается сам собой – следующий производственный цех компании, магазин, партии запчастей и готовых мотоциклов будут застрахованы. На личном горьком опыте мы убедились, что институт страхования возник не на пустом месте. Нам этот урок обошелся дорого – в 15 млн рублей, но теперь сделаем все, чтобы не потерять 150 млн, которые, надеюсь, должны появиться у компании с развитием проекта.

– Вы упомянули о неких новых нишах для электробайков в Омске и новых моделях. Не будет ли это «техническим переосмыслением» чего-то китайского?

– «Марс Байк» давно никого не копирует. Изначально, когда только искали концепцию, мы изучали зарубежные аналоги, но постепенно выстроили бренд с собственным ДНК. Уверяю, что прямых аналогов «Марсу» сегодня нет. По комфорту это уже не велосипед, а полноценный двухместный мотоцикл. Причем компактный и легкий, пригодный не только для гаражного, но и для домашнего хранения. Мы назвали концепцию такой техники тротуарным скутером. Продумывая конструкцию, мы специально просчитывали варианты, при которых тротуарный скутер не попадет под категории транспортных средств, требующих наличия водительских прав и регистрации в ГИБДД. В частности, ограничили максимальную скорость до 45 км/ч.

Наша следующая модель станет развитием омских электромотоциклов, и никаких других. Кстати, прототип был уже готов, но пострадал при пожаре, и мы его сами разобрали, чтобы он не попал на глаза публике в неприглядном виде. Но мы все, конечно, восстановим. Пока могу сказать, что новая модель не будет простым рестайлингом существующего «Марса». До сих пор мы ориентировались только на премиальный сегмент, а теперь хотим поработать над легким электробайком домашнего хранения, который подходит людям с большим весом. Как выяснялось, никто не выпускает байки, подходящие для крупных людей. Мы придумали для них удобную посадку и готовы решать проблему. А она есть, у нас уже очередь выстраивается на такие скутеры.

Вторая интересная для нас рыночная ниша – электротранспорт для курьерских служб. Все, наверное, видели, доставщиков на велосипедах, и мало кто станет спорить с тем, что возить огромные сумки на электромотоциклах намного удобнее и эффективнее. Последние пару лет показали актуальность электросамокатов, и их производство «Марс Байк» также рассматривает.

Еще одной нишевой моделью должна стать женская, или, если хотите – девчачья, модель «Марса». Она будет отличаться рамой, которая не предполагает обязательного перекидывания ноги при посадке на мотоцикл, легким весом и, конечно, ярким оригинальным дизайном. Все уже давно разработано, и, думаю, через месяц мы сможем представить модель такого электроскутера широкой публике. Это и станет символом развития и обновления компании «Марс Байк».