Команде в первых матчах не помогут Иван Игумнов и Роман Абросимов. А Райан Спунер раньше ушел с сегодняшней тренировки.

Команде в первых матчах не помогут Иван Игумнов и Роман Абросимов. А Райан Спунер раньше ушел с сегодняшней тренировки.

Сегодня омский «Авангард» провел открытую тренировку перед началом серии с «Локомотивом». После тренировки главный тренер омской команды Михаил Кравец рассказал о предстоящем противостоянии.

– Впереди у команды очень тяжелый второй раунд. Простых соперников на такой стадии не бывает. Команда «Локомотив» очень хорошо сбалансирована. Игроки габаритные, еще и техничные. Все четыре звена крупных и сильных ребят, которые играют в тело. Дисциплинированная команда и в обороне, и в атаке. Лучше лишний раз выкинет шайбу из своей зоны, чем даст возможность сопернику создать какой-то момент. Много бросают, очень хорошо борются. Мы сами настраиваемся на такую борьбу, готовим ребят психологически, просматриваем видеоматериалы. Самое главное – сохранить всех здоровыми. Должен быть настрой на каждую игру, – заявил Кравец.

По словам главного тренера «Авангарда», игрокам омской команды нужно выигрывать борьбу, ловить шайбу на себя и преуспевать в атаке, а также использовать свою скорость, свою ловкость и уходить от силовых приемов. Но смены должны быть агрессивными и активными.

– Настраиваются на открытую игру. Быстрее нужно переходить из обороны в атаку. Делаем ставку на первый матч, который нужно обязательно выиграть, – заявил Кравец. – Задумки есть, вы увидите их завтра.

В первых матчах серии «Авангарду» помогут не все игроки. Защитник Роман Абросимов, восстанавливающийся после травмы, только начал кататься с командой.

– Думаю, ему нужно тренировки три-четыре, – предположил наставник «Авангарда». – Будем стараться подготовить его к выездным матчам серии.

На сегодняшней тренировке отсутствовал нападающий Иван Игумнов, а канадский форвард команды Райан Спунер покинул лед раньше времени.

– У Игумнова небольшое повреждение, полученное во время последнего матча с «Ладой». Должен скоро восстановиться. У Спунера, честно говоря, живот прихватило, – рассказал Михаил Кравец.

Серия второго раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом» стартует завтра в Омске.