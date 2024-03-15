По словам экс-мэра города Оксаны Фадиной, в детстве она всегда приходила на выборы с родителями, поэтому решила продолжить эту традицию.

По словам экс-мэра города Оксаны Фадиной, в детстве она всегда приходила на выборы с родителями, поэтому решила продолжить эту традицию.

Бывший мэр Омска, а ныне депутат Госдумы Оксана Фадина пришла на избирательный участок вместе со своими родителями и дочкой Евой. По словам политика, в детстве она всегда ходила на выборы с мамой и папой, поэтому решила продолжить семейную традицию.

– Я не люблю откладывать важное дело в долгий ящик, поэтому утром вместе с родителями сделала свой выбор на избирательном участке в школе № 47. И дочь с нами. Родители на выборы всегда брали меня с собой. Я хочу продолжить эту семейную традицию, – заявила Фадина.

Ранее свой голос вместе с семьями уже отдали мэр города Сергей Шелест и губернатор Виталий Хоценко.