На избирательные участки руководители города и области пришли с супругами и младшими детьми.

На избирательные участки руководители города и области пришли с супругами и младшими детьми.

Сегодня, 15 марта, в России стартовали выборы президента. Участие в них принял и губернатор Омской области Виталий Хоценко. На избирательный участок глава региона пришел вместе со своей женой Аленой и младшим сыном. Кроме того, Хоценко проголосовал за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

– Также приняли участие в социальной акции «Выбирай Россию» и голосовании за благоустройство по президентской программе формирования комфортной городской среды. Прошу каждого жителя Омской области прийти и выбрать будущее России, – заявил Хоценко.

Отдать свой голос вместе с семьей решил и мэр города Сергей Шелест. Градоначальник пришел с супругой и младшей дочерью.

– Вместе с супругой и младшей дочерью пришли на избирательный участок в гимназии № 85. Отдали свои голоса в пользу стабильности и процветания страны. Приняли участие в акции «Выбирай Россию» и выборе объекта для будущего благоустройства в рамках ФКГС, – добавил Шелест.

Отметим, что избирательные участки будут работать до 20:00 часов 17 марта.