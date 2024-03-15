Омск-Информ
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·Общество

Стал известен очередной список самых редких имен для новорожденных в регионе.
Портал «Реестр ЗАГС» обновил список имен, которые дают новорожденным в Омской области. Так, самыми необычными именами для девочек стали Лиана, Элла, Богдана, Анжелика и Мехрона.
В список самых оригинальных имен для мальчиков попали Хабибулла, Михаэль, Даниль, Хасан и Камиль.
Самыми популярными именами являются Дарья, София, Ева, Василиса, Анна, Марк, Артем, Михаил, Тимофей и Максим.
·Общество

Стал известен очередной список самых редких имен для новорожденных в регионе.
Портал «Реестр ЗАГС» обновил список имен, которые дают новорожденным в Омской области. Так, самыми необычными именами для девочек стали Лиана, Элла, Богдана, Анжелика и Мехрона.
В список самых оригинальных имен для мальчиков попали Хабибулла, Михаэль, Даниль, Хасан и Камиль.
Самыми популярными именами являются Дарья, София, Ева, Василиса, Анна, Марк, Артем, Михаил, Тимофей и Максим.