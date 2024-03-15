За месяц увеличились цены на говядину, свинину, виноград и свеклу.

За месяц увеличились цены на говядину, свинину, виноград и свеклу.

В феврале в Омской области цены на продукты в среднем поднялись на 0,7 %. По информации Омскстата, выросла стоимость говядины, свинины, кур, сливочного масла, молока и черного чая. Дороже обойдутся виноград, лимоны, яблоки, помидоры и свекла. Цены на баранину остались прежними.

Стоимость некоторых продуктов, наоборот, снижалась. Так, эксперты отмечают, что за месяц подешевели мороженая рыба, подсолнечное масло, куриные яйца и сахар.

Непродовольственные товары подорожали всего на 0,1 %, а стоимость услуг – на 2,2 %.