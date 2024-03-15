Главный тренер «Локомотива» рассказал, как команда готовилась к серии с «Авангардом». Он назвал Омск хоккейным городом.

Главный тренер «Локомотива» рассказал, как команда готовилась к серии с «Авангардом». Он назвал Омск хоккейным городом.

Сегодня перед началом серии с «Локомотивом» хоккеисты «Авангарда» проведут открытую тренировку. А накануне такую же тренировку перед вылетом в Омск провели игроки «Локомотива».

Главный тренер ярославской команды Игорь Никитин, хорошо знакомый омским болельщикам, рассказал о подготовке к матчам с «Авангардом».

– Мы отдохнули, поработали. То же самое сделал «Авангард». Мы в равных условиях находимся. У нас был один день разницы, это несущественно. Самое главное, в серии будет концентрация и настрой, – приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ. – Разбирали игру соперника, но мы отталкиваемся от своей игры. Естественно, мы относимся к «Авангарду» с уважением. Но самое главное – это наши вещи. Мы ничего менять не будем, поскольку весь год тренировали.

Тренировавший когда-то «Авангард» Никитин не стал говорить о том, что соперничество с омской командой является для него принципиальным:

– Любой соперник в плей-офф принципиален. Классная команда, Омск – хоккейный город. Там классная атмосфера. Нужно наслаждаться плей-офф и давать результат.

А вот о том, что «Локомотив» не выигрывает в Омске с 2010 года, Игорь Никитин не знал.

– Я даже не знал про это. Плей-офф – это другое соревнование. Не акцентируем на это внимание, – заявил специалист.

Также стало известно, что в серии с «Авангардом» примет участие бывший защитник омской команды Алексей Береглазов, который досрочно покинул площадку по ходу последнего матча «Локомотива». А вот воспитанник омского хоккея Егор Аверин, по словам Никитина, пропустит начало серии.

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков признался, на «G-Drive Арене» было жарковато, из-за чего присутствовал некий дискомфорт. Но саму новую омскую арену хоккеист не считает преимуществом для «Авангарда», так как ярославские болельщики поддерживают свою команду не хуже, а, может, и лучше.