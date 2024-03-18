Известный в прошлом нападающий Валерий Каменский полагает, что четыре звена «Локомотива» смогут нейтрализовать первую линию «Авангарда».

Известный в прошлом нападающий Валерий Каменский полагает, что четыре звена «Локомотива» смогут нейтрализовать первую линию «Авангарда».

Трехкратный чемпион мира, вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказал свое мнение о дальнейшем ходе серии между «Авангардом» и «Локомотивом», которая продолжится сегодня. Известный в прошлом хоккеист считает состав ярославской команды более сбалансированным.

— «Локомотив» уже подрос как команда, все ребята оббились в хоккее. Играют в систему, больше смотрят в оборону. При этом есть парни техничные, которые могут убежать, забить, решить судьбу матча. Тот же Даниил Бут мне очень понравился. Ему много игрового времени не дают, но он очень эффективный и может забить. У него уже 11 голов в этом сезоне, хотя он получает по пять‑шесть минут на льду за матч. Большинство там работает, и ярославцы придерживаются своей системы. Мы знаем главного тренера Игоря Никитина. Он больше смотрит на оборону, - заявил Каменский «Матч ТВ».

А вот к сильным сторонам «Авангарда» прославленный хоккеист отнес разве что первое звено.

— Там есть одно звено, много очков набирают Владимир Ткачев и Рид Буше. Остальные тройки — рабочие, задающие темп игры. А вот первое звено забивает больше голов. Собственно, семь шайб уже в первой серии забросил Буше. Я думаю, четыре звена «Локомотива» смогут нейтрализовать первую линию «Авангарда». Потому что по сезону я видел, что Никитин знает, как закрывать лидеров соперника, чтобы они себя ярко не проявили. Если железнодорожники не смогут этого сделать, им будет очень тяжело, — говорит Каменский.

Напомним, что «Авангард» пока уступает в серии со счетом 0:1, но сегодня имеет возможность счет сравнять. Второй матч между соперниками начнется в 19:30 на «G-Drive Арене».