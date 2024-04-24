Дата проведения турнира Блинова пока не названа, но уже известно несколько участников. Одним из них стал ХК «Локомотив».

Дата проведения турнира Блинова пока не названа, но уже известно несколько участников. Одним из них стал ХК «Локомотив».

Стали известны участники турнира имени Блинова, который пройдет в Омске летом в рамках предсезонной подготовки клубов КХЛ. Так, помимо «Авангарда», в город приедут хоккейные клубы «Локомотив» и «Сибирь». Об этом в эфире «Радио Сибирь» рассказал генеральный менеджер «ястребов» Антон Курьянов.

Курьянов отдал должное «Локомотиву». Команда сейчас сражается в финале Кубка Гагарина и, несмотря на это, уже планирует подготовку к следующему сезону.

Отметим, что в пршлом году в турнире Блинова участвовали ХК «Барыс», ХК «Салават Юлаев» и ХК «Нефтехимик».