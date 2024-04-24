Омск-Информ
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·Спорт

Дата проведения турнира Блинова пока не названа, но уже известно несколько участников. Одним из них стал ХК «Локомотив». 

Стали известны участники турнира имени Блинова, который пройдет в Омске летом в рамках предсезонной подготовки клубов КХЛ. Так, помимо «Авангарда», в город приедут хоккейные клубы «Локомотив» и «Сибирь». Об этом в эфире «Радио Сибирь» рассказал генеральный менеджер «ястребов» Антон Курьянов.

Курьянов отдал должное «Локомотиву». Команда сейчас сражается в финале Кубка Гагарина и, несмотря на это, уже планирует подготовку к следующему сезону.  

Отметим, что в пршлом году в турнире Блинова участвовали ХК «Барыс», ХК «Салават Юлаев» и ХК «Нефтехимик».

·Спорт

Дата проведения турнира Блинова пока не названа, но уже известно несколько участников. Одним из них стал ХК «Локомотив». 

Стали известны участники турнира имени Блинова, который пройдет в Омске летом в рамках предсезонной подготовки клубов КХЛ. Так, помимо «Авангарда», в город приедут хоккейные клубы «Локомотив» и «Сибирь». Об этом в эфире «Радио Сибирь» рассказал генеральный менеджер «ястребов» Антон Курьянов.

Курьянов отдал должное «Локомотиву». Команда сейчас сражается в финале Кубка Гагарина и, несмотря на это, уже планирует подготовку к следующему сезону.  

Отметим, что в пршлом году в турнире Блинова участвовали ХК «Барыс», ХК «Салават Юлаев» и ХК «Нефтехимик».