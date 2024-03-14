Оказалось, что автомойка «Акватория» по улице Ватутина была самостроем. Из-за этого мэрии пришлось обратиться в суд.

Оказалось, что автомойка «Акватория» по улице Ватутина была самостроем. Из-за этого мэрии пришлось обратиться в суд.

Мэрия города обратилась в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к ООО «Статус». Ведомство требовало организацию снести автомойку «Акватория» по улице Ватутина, 20/1, которая была возведена самовольно.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, ранее незаконное здание, расположенное недалеко от торгового центра в микрорайоне «Кристалл» на Левобережье, нашли специалисты регионального Госстройнадзора. Объект построили без разрешения на территории, предназначенной для парковки автомобилей торгового комплекса.

- Разрешение на строительство на находящемся в собственности ООО «Статус» земельном участке было получено только на торговый центр. Разрешение на строительство иных объектов капитального строительства, в том числе объекта дорожного сервиса, департаментом архитектуры не выдавалось. Соответственно, объект был возведен без получения необходимого разрешения и является самовольным. Сооружение с функциональным назначением «объект дорожного сервиса» технологически не может быть связан с таким назначением основного объекта строительства, как «торговый комплекс, - заявила начальник судебно-претензионного отдела департамента архитектуры и градостроительства администрации Елена Бруева.

Кроме того, на месте автомойки по документам, полученным департаментом архитектуры в Росреестре, зарегистрирован гараж, который указан в качестве объекта вспомогательного назначения. При этом специалисты обнаружили факты проведения работ по устройству монолитной железобетонной фундаментной плиты, каркаса крыши и инженерных коммуникаций. Таким образом, автомойка была построена с нарушением градостроительных норм.