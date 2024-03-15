Масленица собирает семьи омичей за большим столом, а блины пекутся по рецептам, передаваемым из поколения в поколение.

Масленица собирает семьи омичей за большим столом, а блины пекутся по рецептам, передаваемым из поколения в поколение.

Известные омичи рассказали о семейных традициях, связанных с Масленицей, а также поделились любимыми рецептами блинов и начинок к ним.

Блин от хандры

По словам астролога Юлианны Оржеховска, блины могут обладать магическими свойствами. Рекомендация от эзотериков: если человеку плохо, напеки ему блинов. Символ Солнца поднимет настроение, прибавит энергии, улучшает личное пространство.

- Прекрасно отношусь к Масленице, отмечать ее — семейная традиция, - говорит Юлианна. - Моя бабушка соблюдала все ритуалы, собирала всю семью за столом. Делала блины с самыми разными начинками. Блины были жареные и из печи. И все такое вкусное! В масленичную неделю пеку блины обязательно. Любимые начинки – мясной фарш с рисом; с творогом. Нравится макать блины в варенье.

Без белой муки

Нутрициолог, молекулярный диетолог, врач-биохимик, кандидат медицинских наук Татьяна Притыкина рассматривает блины с точки зрения пользы и вреда для здоровья.

- Полезнее готовить блины без пшеничной муки высшего сорта. Мука высокой степени очистки не богата витаминами и микроэлементами, не очень хороша для работы кишечника. В ней много глютена. С точки зрения диетологии, лучше всего использовать сорта муки грубого помола, цельнозерновую, - отмечает эксперт. - Можно брать ржаную и гречневую муку. Из более тяжелой муки блины не получатся кружевными, но пользы от них точно больше. Можно использовать рисовую, овсяную или кунжутную муку, где нет глютена. Полезнее заменить подсолнечного масла на оливковое.

К блинам лучше подавать мед, если ни у кого нет аллергии. В качестве топинга хорошо использовать сиропы - виноградный и из топинамбура. Они содержат фруктозу и безопасны для здоровья.

К несладким блинам нутрициолог рекомендует добавить красную икру. И это получится самое полезное блюдо на Масленицу! Икра содержит Омега-3, предшественник витамина D, и массу других необходимых витаминов и микроэлементов. Еда на столе всегда должна быть вкусной и полезной.

Из глубины веков

Доцент, кандидат технических наук, завкафедрой «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» ОмГТУ Максим Шадрин признался, что на Масленицу любит ходить в гости и приглашать знакомых домой.

- Очень люблю блины с припеком, когда начинку впекают или, если угодно, вжаривают в блин. Одни из самых любимых начинок: тыква с мягким сыром; сырная со шпинатом; с маскарпоне и лимонным кремом, - рассказал Максим Шадрин.

Он также поделился рецептом блинов с соусом Сабайон. Его изюминка - в уникальном итальянском сладком соусе. Готовят блины так:

- Соедините в миске яичные желтки, сахар, корицу и взбивайте до тех пор, пока масса не побелеет и увеличится в объеме. Прилейте вино и еще немного взбейте миксером. Поставьте миску на водяную баню и держите 7 минут, при этом взбивая венчиком. Когда масса загустеет, снимите с огня и распределите по красивым формочкам. Дайте соусу остыть до комнатной температуры и уберите в холодильник на 4 часа. Подавайте с горячими блинами и наслаждайтесь сочетанием русской и итальянской кухни!

Студенты Шадрина изучают в университете блинные тонкости. Во время масленичной недели в ОмГТУ прошли тематические мастер-классы для всех желающих совместно с кафедрой дизайна. Будущие технологи питания печатали на блинах и угощали ими гостей. В лабораториях вуза прошел мастер-класс по арт-приготовлению блинов.

Директор ЦСО «Юнита» Алена Френцель печь блины научилась у своей бабушки.

- Масленицу отмечаем всегда. Воспоминания из детства об этом празднике самые теплые. Собиралась вся большая семья: пели, танцевали, веселились. Моя бабушка была по профессии поваром. Пекла изумительные блины! Они были настолько тонкие, что можно было смотреть на просвет в окно, - вспоминает Алена Френцель. - Такое мастерство и волшебный рецепт передала своим внучкам. Мои блины любят все в моей семье и в моем окружении. В последний день Масленицы собираемся за круглым столом, наслаждаемся вкусными блинами, играем в игры, поем песни.

Семейные традиции директор центра современного образования «Юнита» продолжила на работе.

- Мы приглашаем фольклорный коллектив, знакомим детей с русскими традициями, водим хороводы, поем песни и, конечно, наслаждаемся вкусными блинами! - отметила Френцель.

Первый блин - кошкам

Руководитель музейно-образовательного центра «Медбери» Наталия Талисман к блинам относится положительно, в ее роду их лучше всего пекут мужчины.

- В семье, где я выросла, блины были еженедельным блюдом. Папа происходил из богатого казачьего рода, и блины были семейным стандартом питания. Уже в своей семье сначала сама пекла блины, потом этим начал заниматься сын, научился их готовить в 8 лет. Он и сейчас балует нас блинами, - говорит Наталия.

Она напомнила о традиции первый блин отдавать кошкам или птицам. Это символический дар Солнцу, нашим предкам.

– Для меня блины – продукт вкусный, предпочитаю сладкие, готовлю их на молоке. - отмечает Талисман. - Чтобы блины получились тонкими и ажурными, заменяю 1/4 объема муки крахмалом. Муж любит блины с икрой, в том числе щучьей. Для себя к блинам кладу на одну тарелку сметану и варенье, не смешивая.

Вкусно и удобно

Врач-психотерапевт, директор центра «Леге Артис» Марк Гринберг может испечь блины сам, но предпочитает доверять это супруге.

- Была такая старая «шутка»: блинчики с творогом - что может быть лучше... А вот блинчики с мясом - лучше! - считает Гринберг. - Едим с вышеперечисленными, а также с сыром и вареньем, предпочтительно малиновым.

В семье заслуженной артистки России, актрисы Омского академического театра драмы Татьяны Филоненко блины едят не только на Масленицу. Есть и фирменный рецепт их приготовления.

- Поскольку занятость большая, блины пеку из того, что есть в холодильнике. Фарширую сырым мясным фаршем, капустой и луком, - рассказывает Филоненко. - Сначала пеку блины с одной стороны, чтобы лишний раз не высушивать, начинку кладу на зажаристую сторону, а белой стороной - на противень. Сверху смазываю маслом и немного воды добавляю для образования пара. Делаю сразу помногу, на несколько дней. Берем их на работу в качестве перекуса. Когда на даче первый лучок пойдет, буду делать блинчики с луком и яйцом. Получается очень вкусно, если в такую начинку добавить еще и укроп.

В день весеннего равноденствия

Основатель Азъ Града Андрей Никитенко рассказал, что проводы зимы он привязывает не к православному календарю, где Масленица предшествует началу Великого поста перед Пасхой (это плавающие даты), а к весеннему равноденствию. Поэтому Никитенко ждет гостей на Масленицу 23 марта.

- Праздники проводим 10 лет. Все они привязаны к Солнцу. В языческой традиции Масленицу, Комоедицу привязывали к весеннему равноденствию, так делаем и мы, - отметил Андрей Никитенко. - Естественно, на Масленицу будут блины с разными начинками от трапезной Азъ Града. Главный принцип - готовить с хорошим настроением. Иначе пища будет испорчена. Но в нашей волшебной деревне такого не случается.

На проводы зимы в Азъ Граде соберутся не меньше 500 гостей. Вход на мероприятие свободный.

А пока отмечаем Масленицу в это воскресенье, 17 марта. По случаю праздника в Омске будет организовано множество площадок, на которых горожане смогут отведать блинов, поучаствовать в различных конкурсах и забавах и, конечно, принять участие в сожжении соломенного чучела Масленицы.