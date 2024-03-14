Собственники отмечают, что бизнес будет каждый месяц приносить прибыль около 2,5 млн рублей.

Собственники отмечают, что бизнес будет каждый месяц приносить прибыль около 2,5 млн рублей.

В омске выставили на продажу банно-гостиничный комплекс «Бани на Калинина». Он находится в Ленинском округе. Готовый бизнес предлагают к продаже за 24 млн рублей.

– В центре отдыха недавно выполнен качественный ремонт, установлено видеонаблюдение по периметру здания и на парковке, – говорится в объявлении.

Общая площадь здания составляет 688 кв. м. В комплексе есть 8 номеров для отдыха, SPA-бассейн, номер-люкс с выходом на мангальную зону, входная группа с зоной регистрации гостей, кухня, мангальная зона и беседка.

Собственники отмечают, что бизнес будет каждый месяц приносить прибыль около 2,5 млн рублей. Таким образом, покупка окупится через 4 года. За «коммуналку» придется отдавать 110 тыс. рублей.