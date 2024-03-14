Женщина решила помочь пенсионерке перейти скользкую дорогу, а потом заметила, что у бабушки открытая сумка. Тогда она прихватила ее кошелек.

Женщина решила помочь пенсионерке перейти скользкую дорогу, а потом заметила, что у бабушки открытая сумка. Тогда она прихватила ее кошелек.

В отделе полиции № 4 возбудили уголовное дело по факту грабежа, который совершили в отношении 75-летней омички. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, у пенсионерки похитили кошелек с 11 тыс. рублей.

Свидетелем инцидента стал случайный прохожий. Он заметил, как бабушку сопровождала какая-то женщина, которая незаметно достала что-то из ее сумки, а после ушла. Мужчина предупредил пожилую омичку и окликнул воришку. Тогда женщина вернулась, но стала отрицать, что похитила кошелек.

– Все вместе они стали дожидаться приезда полицейских. В дальнейшем в ходе досмотра у нее был обнаружен похищенный кошелек, – добавили в ведомстве.

Грабительницей оказалась 50-летняя омичка, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. По ее словам, изначально она хотела помочь пенсионерке пройти по узкой и скользкой тропинке. А совершить преступление она решила после того, как увидела открытую сумку с кошельком.

Теперь воришке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.