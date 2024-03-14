Сотруднику предстоит заниматься организацией мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и ликвидации ЧС.

Сотруднику предстоит заниматься организацией мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и ликвидации ЧС.

Омская мэрия разместила актуальные вакансии. Так, в администрацию Ленинского округа требуется начальник отдела общественной безопасности. Он будет получать зарплату от 48 до 59 тыс. рублей. Работнику предстоит заниматься организацией мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и ликвидации ЧС. Также в список задач входит обеспечение мер пожарной безопасности, профилактика терроризма и экстремизма.

Еще одну вакансию разместил департамент архитектуры и градостроительства. Там ищут начальника управления, которому будут платить от 48 до 60 тыс. рублей. Претенденту на должность нужно будет заниматься планированием использования городских территорий.

В администрацию Октябрьского округа требуется старший специалист. Он будет представлять интересы администрации в суде за зарплату в 35-43 тыс. рублей.