Статистики зафиксировали рост стоимости билетов на поезда и самолеты.

Статистики зафиксировали рост стоимости билетов на поезда и самолеты.

Омские статистики представили информацию об изменении цен в регионе за последний месяц. Сильнее всего в этом году в области подорожала стоимость услуг – она поднялась на 3 %.

Стоимость проезда в плацкартном вагоне увеличилась на 29 %,. А поездка в Турцию обойдется дороже на 25 %, в Египет – на 19 %, на Черноморское побережье России – 9,6 %, в страны Юго-Восточной Азии – на 7,5 %. Полететь в экономклассе самолета теперь стоит дороже на 25 %. В целом стоимость экскурсионных туров по России выросла на 2,5 %.

Кроме того, зафиксирован рост цен на аренду двухкомнатных квартир (9,5 %), проживание в студенческом общежитии (3,5 %) и годовая стоимость полиса добровольного страхования КАСКО (2,6 %).