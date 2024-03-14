Омский государственный аграрный университет занял место в топ-200 и во второй лиге рейтинга, сохранив позицию, полученную в предыдущем году.

Омский государственный аграрный университет занял место в топ-200 и во второй лиге рейтинга, сохранив позицию, полученную в предыдущем году.

В преддверии приемной кампании агрегатор независимой оценки высшего образования опубликовал на своем портале «Национальный агрегированный рейтинг – 2024», включающий 685 российских вузов. Омский государственный аграрный университет вошел в топ-200 и остался во второй лиге рейтинга, сохраняя свою позицию, полученную в предыдущем году. Следует отметить, что в аналитическом разделении по отраслевой принадлежности университет занимает 9-е место. В рейтинг вошли лишь десять аграрных вузов первой и второй лиги (из 43 включенных). Омские вузы заняли второе место среди них (по сравнению с третьим местом в 2023 году) из 12 вузов, участвовавших в рейтинге.

Национальный агрегированный рейтинг вышел уже в шестой раз и стал фактически единой шкалой оценки вузов. Он позволяет учреждениям высшего образования сравнивать свои результаты и достижения на институциональном уровне с другими образовательными учреждениями. Это способствует конкуренции между университетами и стимулирует их стремление к улучшению качества образования и научной деятельности. Методология данного рейтинга включает результаты 12 оценочных систем, соответствующих требованиям открытости, стабильности, популярности и регулярности.