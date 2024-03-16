Чаще всего это случается из-за неудовлетворительной организации производства работ.

Чаще всего это случается из-за неудовлетворительной организации производства работ.

В 2023 году в Омской области произошло 59 несчастных случаев на производстве: 8 работников погибли, еще 50 получили тяжелые травмы. Как рассказали «Омск-информу» в Государственной инспекции труда, в основном несчастные случаи происходят в сфере растениеводства, животноводства и охоты, в сфере транспортировки и хранения в строительстве и медицине.

Основные виды несчастных случаев:

падение с высоты – 39 % (23 несчастных случая);

воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей – 20 % (20);

транспортные происшествия – 15 % (9);

обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и пр. – 6 % (4);

повреждения в результате противоправных действий других лиц – 6 % (4);

воздействие других факторов – 5 % (3);

повреждения в результате контакта с растениями, животными, насекомыми и пресмыкающимися – 3 % (2);

попадание в тело инородного предмета – 1 % (1);

утопление – 1 % (1 случай).

Чаще всего, в 38 % случаев, омичи получают травмы из-за неудовлетворительной организации производства работ. Это в том числе недостаточный контроль, применение опасных приемов, отсутствие технологических карт, проектов производства и планов выполнения работ.

– В большинстве случаев лицами, допустившими нарушения законодательных и иных нормативных актов в сфере обеспечения безопасности труда, по материалам расследований, являются мастера, бригадиры, прорабы, главные инженеры, руководители предприятий, – отметили в инспекции.

Еще 19 % несчастных случаев на производстве происходят из-за нарушения правил дорожного движения. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда привели к травмированию 3 человек – 5 %. С 21 % до 3 % снизилось за год травмирование по причине нарушений работником трудового распорядка и дисциплины, в том числе алкогольного опьянения. По 3 % случаев также произошли из-за отсутствия средств индивидуальной защиты и неудовлетворительного технического состояния зданий.